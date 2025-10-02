Cégjegyzék
SAP Concur Szoftvermérnök Fizetések Brazil helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Brazil a SAP Concur cégnél összesen R$238K yearként a T3 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Brazil csomag összesen R$186K. Tekintsd meg a SAP Concur teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
T1
(Belépő szint)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Megtekintés 1 További szintek
R$880K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a SAP Concur?

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a SAP Concur cégnél in Brazil évi R$295,754 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A SAP Concur cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Brazil jelentett medián éves teljes kompenzáció R$185,964.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a SAP Concur cégnél

