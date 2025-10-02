Cégjegyzék
Santander UK Szoftvermérnök Fizetések Greater London Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater London Area csomag a Santander UK cégnél összesen £96.8K yearként. Tekintsd meg a Santander UK teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Santander UK
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Összesen évente
£96.8K
Szint
L5
Alapbér
£96.8K
Stock (/yr)
£0
Bónusz
£0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Santander UK in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £181,902. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander UK for the Szoftvermérnök role in Greater London Area is £110,414.

