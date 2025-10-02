Cégjegyzék
Santander Bank
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Brazil

Santander Bank Szoftvermérnök Fizetések Brazil helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Brazil csomag a Santander Bank cégnél összesen R$126K yearként. Tekintsd meg a Santander Bank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Összesen évente
R$126K
Szint
L2
Alapbér
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Bónusz
R$28.1K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a Santander Bank?

R$880K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Santander Bank cégnél in Brazil évi R$224,799 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Santander Bank cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Brazil jelentett medián éves teljes kompenzáció R$127,167.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Santander Bank cégnél

Kapcsolódó cégek

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források