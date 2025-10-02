Cégjegyzék
Santander Bank
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Befektetési bankár

  • Összes Befektetési bankár fizetés

  • New York City Area

Santander Bank Befektetési bankár Fizetések New York City Area helyen

A medián Befektetési bankár kompenzációs in New York City Area csomag a Santander Bank cégnél összesen $245K yearként. Tekintsd meg a Santander Bank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Összesen évente
$245K
Szint
Vice President
Alapbér
$185K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$60K
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Santander Bank?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Befektetési bankár ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

The highest paying salary package reported for a Befektetési bankár at Santander Bank in New York City Area sits at a yearly total compensation of $330,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Befektetési bankár role in New York City Area is $245,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Santander Bank cégnél

Kapcsolódó cégek

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források