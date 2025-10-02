Cégjegyzék
Santander Bank
Santander Bank Adattudós Fizetések Greater Sao Paulo helyen

A medián Adattudós kompenzációs in Greater Sao Paulo csomag a Santander Bank cégnél összesen R$203K yearként. Tekintsd meg a Santander Bank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Összesen évente
R$203K
Szint
Mid
Alapbér
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bónusz
R$81.3K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a Santander Bank?

R$880K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Adattudós pozīcijai Santander Bank in Greater Sao Paulo, ir gada kopējā atlīdzība R$241,059. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Santander Bank Adattudós pozīcijai in Greater Sao Paulo, ir R$222,722.

