Sandvine Szoftvermérnök Fizetések Greater Bengaluru helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Bengaluru a Sandvine cégnél ₹1.29M yearként a Software Engineer I szinthez és ₹2.03M yearként a Senior Software Engineer I szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Bengaluru csomag összesen ₹1.65M. Tekintsd meg a Sandvine teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Sandvine?

Befoglalt Munkakörök

Hálózati Mérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Sandvine cégnél in Greater Bengaluru évi ₹2,753,376 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sandvine cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,569,893.

Egyéb források