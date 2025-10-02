Cégjegyzék
S&P Global
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnöki vezető

  • Összes Szoftvermérnöki vezető fizetés

  • India

S&P Global Szoftvermérnöki vezető Fizetések India helyen

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in India csomag a S&P Global cégnél összesen ₹6.7M yearként. Tekintsd meg a S&P Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Összesen évente
₹6.7M
Szint
13
Alapbér
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
13 Év
Tapasztalat (év)
13 Év
Mik a karrierszintek a S&P Global?

₹13.95M

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A S&P Global cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (16.50% féléves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.50% féléves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.50% féléves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnöki vezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnöki vezető at S&P Global in India sits at a yearly total compensation of ₹14,170,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Szoftvermérnöki vezető role in India is ₹5,630,786.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a S&P Global cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források