A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a S&P Global cégnél $125K yearként a L8 szinthez és $284K yearként a L13 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $138K. Tekintsd meg a S&P Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
A S&P Global cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (16.50% féléves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.50% féléves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.50% féléves)
