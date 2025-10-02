A Szoftvermérnök kompenzáció in Canada a S&P Global cégnél CA$78.3K yearként a L8 szinthez és CA$111K yearként a L10 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Canada csomag összesen CA$96.4K. Tekintsd meg a S&P Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$111K
CA$106K
CA$0
CA$4.7K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
A S&P Global cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (16.50% féléves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.50% féléves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.50% féléves)
