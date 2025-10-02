Cégjegyzék
S&P Global Adattudós Fizetések New York City Area helyen

A Adattudós kompenzáció in New York City Area a S&P Global cégnél összesen $142K yearként a L9 szinthez. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $165K. Tekintsd meg a S&P Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L8
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
L9
Data Scientist II
$142K
$125K
$0
$16.8K
L10
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
L11
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A S&P Global cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (16.50% féléves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.50% féléves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.50% féléves)



GYIK

The highest paying salary package reported for a Adattudós at S&P Global in New York City Area sits at a yearly total compensation of $208,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Adattudós role in New York City Area is $165,000.

