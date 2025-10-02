A Adattudós kompenzáció in India a S&P Global cégnél ₹838K yearként a L8 szinthez és ₹1.92M yearként a L10 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.61M. Tekintsd meg a S&P Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
A S&P Global cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (16.50% féléves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.50% féléves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.50% féléves)