A Adattudós kompenzáció in India a S&P Global cégnél ₹838K yearként a L8 szinthez és ₹1.92M yearként a L10 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.61M. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L8
Data Scientist I
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
Data Scientist II
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
Data Scientist III
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A S&P Global cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (16.50% féléves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.50% féléves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.50% féléves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a S&P Global cégnél in India évi ₹3,481,872 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A S&P Global cégnél a Adattudós szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,505,295.

Egyéb források