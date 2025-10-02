Cégjegyzék
S&P Global
S&P Global Adatelemző Fizetések New York City Area helyen

Utoljára frissítva: 10/2/2025

$160K

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A S&P Global cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (16.50% féléves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.50% féléves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.50% féléves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a S&P Global cégnél in New York City Area évi $100,800 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A S&P Global cégnél a Adatelemző szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $80,000.

