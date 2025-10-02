Tekintsd meg a S&P Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
A S&P Global cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (16.50% féléves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.50% féléves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.50% féléves)