Sandia National Labs Szoftvermérnök Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Sandia National Labs cégnél összesen $203K yearként a Senior Member of Technical Staff szinthez. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $212K. Tekintsd meg a Sandia National Labs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Member of Technical Staff
(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Sandia National Labs?

Befoglalt Munkakörök

Rendszermérnök

Kutató Tudós

GYIK

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Szoftvermérnök v Sandia National Labs in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $219,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sandia National Labs pre pozíciu Szoftvermérnök in San Francisco Bay Area je $160,000.

