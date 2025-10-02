A Szoftvermérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Sandia National Labs cégnél összesen $203K yearként a Senior Member of Technical Staff szinthez. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $212K. Tekintsd meg a Sandia National Labs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése