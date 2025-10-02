A Szoftvermérnök kompenzáció in Albuquerque-Santa Fe Area a Sandia National Labs cégnél $121K yearként a Member of Technical Staff szinthez és $169K yearként a Principal Member of Technical Staff szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Albuquerque-Santa Fe Area csomag összesen $125K. Tekintsd meg a Sandia National Labs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
