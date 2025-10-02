Cégjegyzék
Sandia National Labs
Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Fizetések Albuquerque-Santa Fe Area helyen

A medián Cybersecurity Analyst kompenzációs in Albuquerque-Santa Fe Area csomag a Sandia National Labs cégnél összesen $165K yearként. Tekintsd meg a Sandia National Labs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Összesen évente
$165K
Szint
-
Alapbér
$160K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$5K
Cégnél töltött évek
15 Év
Tapasztalat (év)
15 Év
Mik a karrierszintek a Sandia National Labs?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy jobFamilies.Cybersecurity Analyst pozícióra a Sandia National Labs cégnél in Albuquerque-Santa Fe Area évi $215,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sandia National Labs cégnél a jobFamilies.Cybersecurity Analyst szerepkörre in Albuquerque-Santa Fe Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $160,000.

Egyéb források