A medián Gépészmérnök kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag a Sandia National Labs cégnél összesen $212K yearként. Tekintsd meg a Sandia National Labs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Összesen évente
$212K
Szint
Senior Technical Staff Member
Alapbér
$212K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
6 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Sandia National Labs cégnél in San Francisco Bay Area évi $263,600 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sandia National Labs cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in San Francisco Bay Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $148,000.

