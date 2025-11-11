Cégjegyzék
Samsung
Terméktervező Szint

L4

Szintek a cégnél: Samsung

  1. L2Product Designer I
  2. L3Product Designer II
  3. L4Senior Product Designer
Átlag Éves Teljes kompenzáció
₹38,907
Alapfizetés
₹3,079,225
Részvényopció ()
₹0
Bónusz
₹308,018
Legfrissebb fizetési adatok
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
