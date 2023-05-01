Safe Security Fizetések

Cégkönyvtár
Safe Security fizetési tartománya $59,467 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $172,354 Értékesítési mérnök felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Safe Security. Utoljára frissítve: 8/15/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $59.5K
Adattudós
$164K
Termékvezető
$71.9K

Értékesítési mérnök
$172K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Safe Security-nél a Értékesítési mérnök at the Common Range Average level, évi $172,354 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Safe Security-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $118,021.

