Cégjegyzék
Rover.com
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Full-Stack Szoftvermérnök

  • United States

Rover.com Full-Stack Szoftvermérnök Fizetések United States helyen

A medián Full-Stack Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a Rover.com cégnél összesen $229K yearként. Tekintsd meg a Rover.com teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Rover.com
Software Engineer
Seattle, WA
Összesen évente
$229K
Szint
L3
Alapbér
$229K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
7 Év
Tapasztalat (év)
20 Év
Mik a karrierszintek a Rover.com?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack Szoftvermérnök pozícióra a Rover.com cégnél in United States évi $337,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Rover.com cégnél a Full-Stack Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $150,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Rover.com cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Life Storage
  • Cushman & Wakefield
  • Copart
  • Nelnet
  • Robert Half
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források