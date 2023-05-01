Cégjegyzék
Rooter-Man
    Rooter-Man is a global franchisor of plumbing and drain cleaning services, with 638 active franchises. The company's headquarters is in Billerica, MA. Visit their website for franchise information.

    1970
    Alapítás éve
    751
    Alkalmazottak száma
    $100M-$250M
    Becsült bevétel
