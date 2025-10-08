Cégjegyzék
Rokt Gépi Tanulás Mérnök Fizetések

A Gépi Tanulás Mérnök kompenzáció in United States a Rokt cégnél $330K yearként a L4B szinthez és $344K yearként a L5A szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $314K. Tekintsd meg a Rokt teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L2
(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$330K
$218K
$98.1K
$14.7K
Megtekintés 6 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Rokt cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépi Tanulás Mérnök pozícióra a Rokt cégnél in United States évi $404,375 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Rokt cégnél a Gépi Tanulás Mérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $331,250.

