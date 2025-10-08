A Full-Stack Szoftvermérnök kompenzáció in India a Rocket Software cégnél összesen ₹1.74M yearként a Software Engineer II szinthez. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.49M. Tekintsd meg a Rocket Software teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
