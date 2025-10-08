Cégjegyzék
Roche
Roche Backend Szoftvermérnök Fizetések United States helyen

A Backend Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Roche cégnél összesen $213K yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $216K. Tekintsd meg a Roche teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 1 További szintek
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés
Mik a karrierszintek a Roche?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Backend Szoftvermérnök pozícióra a Roche cégnél in United States évi $272,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Roche cégnél a Backend Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $215,000.

Egyéb források