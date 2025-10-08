Cégjegyzék
Roblox
Roblox UX Tervező Fizetések United States helyen

A UX Tervező kompenzáció in United States a Roblox cégnél $189K yearként a IC1 szinthez és $470K yearként a IC6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $350K. Tekintsd meg a Roblox teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Átlagos Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
IC1
Product Designer
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Megtekintés 5 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

45%

ÉV 1

35%

ÉV 2

20%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Roblox cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 45% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (11.25% negyedéves)

  • 35% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.75% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (5.00% negyedéves)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Roblox cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.25% negyedéves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.25% negyedéves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.25% negyedéves)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Roblox cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy UX Tervező pozícióra a Roblox cégnél in United States évi $685,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Roblox cégnél a UX Tervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $385,000.

