A Kripto Mérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Robinhood cégnél összesen $183K yearként a L1 szinthez. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $185K. Tekintsd meg a Robinhood teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L1
$183K
$140K
$43K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Robinhood cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
100%
ÉV 1
A Robinhood cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:
100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% negyedéves)