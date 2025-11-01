Cégjegyzék
Robert Walters
Robert Walters Toborzó Fizetések

A medián Toborzó kompenzációs in Taiwan csomag a Robert Walters cégnél összesen NT$1.02M yearként. Tekintsd meg a Robert Walters teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Összesen évente
NT$1.02M
Szint
-
Alapbér
NT$1.02M
Stock (/yr)
NT$0
Bónusz
NT$0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Robert Walters?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Toborzó pozícióra a Robert Walters cégnél in Taiwan évi NT$2,430,995 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Robert Walters cégnél a Toborzó szerepkörre in Taiwan jelentett medián éves teljes kompenzáció NT$813,915.

Egyéb források