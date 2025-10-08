Cégjegyzék
Rivian
Rivian Cloud Security Architect Fizetések

A Cloud Security Architect kompenzáció in United States a Rivian cégnél $214K yearként a RIV-5 szinthez és $358K yearként a RIV-7 szinthez között mozog. Tekintsd meg a Rivian teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
$214K
$157K
$42.5K
$15K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

50%

ÉV 1

50%

ÉV 2

Részvény típus
RSU

A Rivian cégnél a RSUs 2 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (12.50% negyedéves)

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Rivian cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Rivian cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Cloud Security Architect pozícióra a Rivian cégnél in United States évi $417,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Rivian cégnél a Cloud Security Architect szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $248,000.

Egyéb források