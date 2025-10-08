A Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Rivian cégnél $116K yearként a RIV-3 szinthez és $251K yearként a RIV-6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $120K. Tekintsd meg a Rivian teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
RIV-3
$116K
$104K
$11.4K
$0
RIV-4
$178K
$137K
$37.1K
$4K
RIV-5
$272K
$171K
$86.3K
$15K
RIV-6
$251K
$190K
$56K
$5.7K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
50%
ÉV 1
50%
ÉV 2
A Rivian cégnél a RSUs 2 éves vesting ütemezés alá tartozik:
50% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (12.50% negyedéves)
50% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% negyedéves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Rivian cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Rivian cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)