A Manufacturing Engineer kompenzáció in United States a Rivian cégnél $69.3K yearként a RIV-3 szinthez és $186K yearként a RIV-5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $195K. Tekintsd meg a Rivian teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
RIV-3
$69.3K
$69.3K
$0
$0
RIV-4
$119K
$96.5K
$22.5K
$0
RIV-5
$186K
$136K
$42.2K
$8K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
50%
ÉV 1
50%
ÉV 2
A Rivian cégnél a RSUs 2 éves vesting ütemezés alá tartozik:
50% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (12.50% negyedéves)
50% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% negyedéves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Rivian cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Rivian cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)