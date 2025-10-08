Cégjegyzék
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Backend Szoftvermérnök

  • United States

Rivian and Volkswagen Group Technologies Backend Szoftvermérnök Fizetések United States helyen

A medián Backend Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a Rivian and Volkswagen Group Technologies cégnél összesen $194K yearként. Tekintsd meg a Rivian and Volkswagen Group Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Összesen évente
$194K
Szint
L4
Alapbér
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bónusz
$8K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Backend Szoftvermérnök pozícióra a Rivian and Volkswagen Group Technologies cégnél in United States évi $326,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Rivian and Volkswagen Group Technologies cégnél a Backend Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $193,500.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Rivian and Volkswagen Group Technologies cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Apple
  • Databricks
  • Intuit
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források