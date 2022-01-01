Cégkönyvtár
Ritual
Ritual Fizetések

Ritual fizetési tartománya $96,768 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $243,040 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Ritual. Utoljára frissítve: 8/21/2025

$160K

Adminisztratív asszisztens
$112K
Marketing
$102K
Marketing operációk
$131K

Termékdizájner
$99.5K
Termékvezető
$241K
Szoftverfejlesztő
$96.8K
Szoftverfejlesztési vezető
$243K
Le rôle le mieux payé signalé chez Ritual est Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $243,040. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Ritual est de $112,200.

