A Videojáték Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Riot Games cégnél $141K yearként a P1 szinthez és $371K yearként a P5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $247K. Tekintsd meg a Riot Games teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
