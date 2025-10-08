A Backend Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Riot Games cégnél $133K yearként a P1 szinthez és $430K yearként a P5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $282K. Tekintsd meg a Riot Games teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
