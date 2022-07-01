Cégjegyzék
Ridgemont Equity Partners
Ridgemont Equity Partners Fizetések

A Ridgemont Equity Partners fizetése $121,390 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $278,600-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Ridgemont Equity Partners. Utoljára frissítve: 11/29/2025

Értékesítés
$121K
Szoftvermérnök
$279K
A legmagasabban fizető pozíció a Ridgemont Equity Partners cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $278,600 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ridgemont Equity Partners cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $199,995.

Egyéb források

