Ridgeline
Ridgeline Fizetések

A Ridgeline fizetése $93,465 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $241,200-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Ridgeline. Utoljára frissítve: 11/29/2025

Szoftvermérnök
Median $164K

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Ügyfélszolgálat
$206K
Emberi erőforrás
$123K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Terméktervező
$93.5K
Termékmenedzser
$141K
Kiberbiztonsági elemző
$169K
Szoftvermérnöki vezető
$241K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Ridgeline cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $241,200 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ridgeline cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $164,000.

