Cégjegyzék
Rhumbix
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Rhumbix Fizetések

A Rhumbix fizetése $150,750 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $187,060-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Rhumbix. Utoljára frissítve: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Terméktervező
$151K
Szoftvermérnök
$187K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Rhumbix cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $187,060 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Rhumbix cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $168,905.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Rhumbix cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Intuit
  • Coinbase
  • Flipkart
  • Tesla
  • Amazon
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/rhumbix/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.