Rhombus Power
Rhombus Power Fizetések

A Rhombus Power fizetése $115,000 éves teljes kompenzációtól egy Emberi erőforrás pozícióhoz az alsó végén $216,075-ig egy Adattudományi vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Rhombus Power. Utoljára frissítve: 11/29/2025

Adattudós
Median $180K
Szoftvermérnök
Median $121K
Emberi erőforrás
Median $115K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Adattudományi vezető
$216K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Rhombus Power cégnél: Adattudományi vezető at the Common Range Average level évi $216,075 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Rhombus Power cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $150,625.

