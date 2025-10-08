Cégjegyzék
Research Innovations
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Full-Stack Szoftvermérnök

Research Innovations Full-Stack Szoftvermérnök Fizetések

A Full-Stack Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Research Innovations cégnél összesen $164K yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $173K. Tekintsd meg a Research Innovations teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Átlagos Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$164K
$159K
$0
$5.3K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 1 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Research Innovations?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack Szoftvermérnök pozícióra a Research Innovations cégnél in United States évi $190,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Research Innovations cégnél a Full-Stack Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $148,610.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Research Innovations cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Genesys
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Expedition Tech
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források