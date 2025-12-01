Cégjegyzék
Reprise Megoldástervező Fizetések

Az átlagos Megoldástervező teljes kompenzáció in United States a Reprise cégnél $87.2K és $122K yearként között mozog. Tekintsd meg a Reprise teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$94.5K - $114K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$87.2K$94.5K$114K$122K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Reprise?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a Reprise cégnél in United States évi $121,800 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Reprise cégnél a Megoldástervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $87,150.

