Cégjegyzék
Replicated
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Replicated Fizetések

A Replicated fizetése $170,000 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $245,000-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Replicated. Utoljára frissítve: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
Median $170K
Értékesítési mérnök
$216K
Szoftvermérnöki vezető
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Replicated cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (1.04% időszakonként)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (1.04% időszakonként)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (1.04% időszakonként)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Replicated cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $245,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Replicated cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $215,761.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Replicated cégnél

Kapcsolódó cégek

  • HackerOne
  • PathAI
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Malwarebytes
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források