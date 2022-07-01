Replicant Fizetések

Cégjegyzék
A Replicant fizetése $73,738 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $306,000-ig egy Értékesítési mérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Replicant. Utoljára frissítve: 8/29/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $103K
Terméktervező
$84.3K
Termékmenedzser
$251K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Értékesítés
$73.7K
Értékesítési mérnök
$306K
Szoftvermérnöki vezető
$139K
Megoldástervező
$84.1K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Replicant cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

The highest paying role reported at Replicant is Értékesítési mérnök at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Replicant is $103,013.

Egyéb források