Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Kockázati tőkés Fizetések

Az átlagos Kockázati tőkés teljes kompenzáció in India a Reliance Industries Limited cégnél ₹1.33M és ₹1.85M yearként között mozog. Tekintsd meg a Reliance Industries Limited teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹1.42M - ₹1.67M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹1.33M₹1.42M₹1.67M₹1.85M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Reliance Industries Limited?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kockázati tőkés pozícióra a Reliance Industries Limited cégnél in India évi ₹1,845,882 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Reliance Industries Limited cégnél a Kockázati tőkés szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,325,249.

Egyéb források