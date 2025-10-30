Cégjegyzék
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Értékesítés Fizetések

A medián Értékesítés kompenzációs in India csomag a Reliance Industries Limited cégnél összesen ₹900K yearként. Tekintsd meg a Reliance Industries Limited teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Reliance Industries Limited
Inside Sales Manager
Chennai, TN, India
Összesen évente
₹900K
Szint
B2
Alapbér
₹900K
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
6 Év
Tapasztalat (év)
14 Év
Mik a karrierszintek a Reliance Industries Limited?
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a Reliance Industries Limited cégnél in India évi ₹2,472,924 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Reliance Industries Limited cégnél a Értékesítés szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹899,969.

