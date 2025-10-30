Cégjegyzék
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Terméktervezési vezető Fizetések

Az átlagos Terméktervezési vezető teljes kompenzáció in India a Reliance Industries Limited cégnél ₹2.29M és ₹3.14M yearként között mozog. Tekintsd meg a Reliance Industries Limited teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹2.49M - ₹2.95M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹2.29M₹2.49M₹2.95M₹3.14M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervezési vezető pozícióra a Reliance Industries Limited cégnél in India évi ₹3,141,822 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Reliance Industries Limited cégnél a Terméktervezési vezető szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,294,896.

