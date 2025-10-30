Cégjegyzék
Reliance Industries Limited
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adattudományi vezető

  • Összes Adattudományi vezető fizetés

Reliance Industries Limited Adattudományi vezető Fizetések

A medián Adattudományi vezető kompenzációs in India csomag a Reliance Industries Limited cégnél összesen ₹5.07M yearként. Tekintsd meg a Reliance Industries Limited teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Reliance Industries Limited
Data Science Manager
hidden
Összesen évente
₹5.07M
Szint
-
Alapbér
₹4.45M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹621K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
9 Év
Mik a karrierszintek a Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Adattudományi vezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudományi vezető pozícióra a Reliance Industries Limited cégnél in India évi ₹9,862,871 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Reliance Industries Limited cégnél a Adattudományi vezető szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹5,069,431.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Reliance Industries Limited cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Jio
  • Near
  • Dunzo
  • Meesho
  • Viacom18
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források