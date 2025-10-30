Cégjegyzék
RELEX Solutions
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnöki vezető

  • Összes Szoftvermérnöki vezető fizetés

RELEX Solutions Szoftvermérnöki vezető Fizetések

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in Finland csomag a RELEX Solutions cégnél összesen €86.4K yearként. Tekintsd meg a RELEX Solutions teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
RELEX Solutions
Lead Developer / Team Lead
Helsinki, ES, Finland
Összesen évente
€86.4K
Szint
Lead
Alapbér
€86.4K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
18 Év
Mik a karrierszintek a RELEX Solutions?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnöki vezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a RELEX Solutions cégnél in Finland évi €86,439 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A RELEX Solutions cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Finland jelentett medián éves teljes kompenzáció €72,963.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a RELEX Solutions cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források