Relativity Fizetések

A Relativity cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

5 % a következő időszakban válik esedékessé: 1st - ÉV ( 5.00 % éves )

15 % a következő időszakban válik esedékessé: 2nd - ÉV ( 15.00 % éves )

30 % a következő időszakban válik esedékessé: 3rd - ÉV ( 30.00 % éves )