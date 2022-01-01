Cégjegyzék
Relativity
Relativity Fizetések

A Relativity fizetése $102,060 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $298,500-ig egy Üzleti műveletek pozícióhoz a felső végén mozog.

Szoftvermérnök
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $140K
Szoftvermérnöki vezető
Median $210K

Terméktervező
Median $119K
Üzleti műveletek
$299K
Adattudományi vezető
$217K
Adattudós
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX kutató
$110K
Vesting ütemezés

5%

ÉV 1

15%

ÉV 2

30%

ÉV 3

50%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Relativity cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 5% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (5.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (15.00% éves)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (30.00% éves)

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (50.00% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Relativity cégnél: Üzleti műveletek at the Common Range Average level évi $298,500 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Relativity cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $147,131.

