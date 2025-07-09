Cégjegyzék
Regus
Regus Fizetések

A Regus fizetése $37,253 éves teljes kompenzációtól egy Ingatlankezelő pozícióhoz az alsó végén $125,625-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Regus. Utoljára frissítve: 10/25/2025

Termékmenedzser
$126K
Ingatlankezelő
$37.3K
Értékesítés
$53.3K

Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Regus cégnél: Termékmenedzser at the Common Range Average level évi $125,625 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Regus cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $53,265.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Regus cégnél

