Regrow Fizetések

A Regrow fizetése $132,098 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz az alsó végén $223,875-ig egy Emberi erőforrások pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Regrow. Utoljára frissítve: 10/25/2025

Emberi erőforrások
$224K
Toborzó
$159K
Szoftvermérnök
$136K

Szoftvermérnöki vezető
$132K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Regrow cégnél: Emberi erőforrások at the Common Range Average level évi $223,875 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Regrow cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $147,668.

