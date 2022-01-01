Cégjegyzék
Regeneron
Regeneron Fizetések

A Regeneron fizetése $75,000 éves teljes kompenzációtól egy Orvosbiológiai mérnök pozícióhoz az alsó végén $238,085-ig egy Megoldástervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Regeneron. Utoljára frissítve: 10/24/2025

Adattudós
Median $210K
Orvosbiológiai mérnök
Median $75K
Szoftvermérnök
Median $105K

Automatizálási mérnök
$89.6K
Adatelemző
$109K
Adattudományi vezető
$199K
Villamosmérnök
$117K
Alapító
$96.5K
Gépészmérnök
$111K
Termékmenedzser
$199K
Programvezető
$181K
Megoldástervező
$238K
Kockázati tőkebefektető
$184K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Regeneron cégnél: Megoldástervező at the Common Range Average level évi $238,085 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Regeneron cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $117,316.

